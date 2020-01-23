Грандиозный юбилей Полада Бюльбюльоглу в Москве вместе с друзьями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Московском театре мюзикла состоялся юбилейный концерт, посвященный 75-летию посла Азербайджана в России, композитора, исполнителя, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Истиглал" и "Шараф" Полада Бюльбюльоглу, сообщает Trend Life со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

В этот знаменательный день царила атмосфера дружбы, приятных воспоминаний и любимой музыки.

Концертная программа "Вечер для друзей" открылась композицией "Баку". На вечере прозвучали любимые миллионами песни Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста Сергея Скрипки.

Гости вечера спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России, народный артист Азербайджана Юлий Гусман, народный артист России Лев Лещенко, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва, заместитель генерального директора - генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн и другие высоко оценили творческую и общественную деятельность Полада Бюльбюльоглу, его большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Россией, пожелали юбиляру дальнейших успехов.

Среди поздравляющих юбиляра были и его дети - дочь Лейла, сын, талантливый дирижер Муртуза, а также внучка Анна.

Полад Бюльбюльоглу выразил искреннюю признательность гостям вечера за добрые слова и пожелания.

"Очень счастлив, что этот концерт состоялся. Последний раз выступал с концертом в Москве и Баку пять лет назад. Рад, что зрительный зал полон, и пришли мои поклонники. Горд, что азербайджанская музыка прозвучала в центре Москвы. Концерт я открыл песней о Баку, а завершил песней об Азербайджане. Я получил большое наслаждение от концерта и рад вновь выступить на сцене. В скором времени выступлю с концертом на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку", - сказал Бюльбюльоглу.

Полад Бюльбюльоглу родился 4 февраля 1945 года в семье основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР Бюльбюля.

Окончил композиторский факультет (класс Гара Гараева) Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Полад Бюльбюльоглу неоднократно достойно представлял азербайджанское эстрадное исполнительское искусство за рубежом, был удостоен дипломов и наград многих международных фестивалей. В 1975 году организовал Азербайджанский эстрадный ансамбль, вместе с вокально-инструментальным ансамблем "Aşıqlar" Полад Бюльбюльоглу с большим успехом выступал в России, США, Канаде, Турции, Франции, Аргентине, Польше, Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, Финляндии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Молдове и Грузии.

Композиторское творчество Полада Бюльбюльоглу многообразно. В его творческом активе - балет, мюзикл, инструментальные, вокальные, симфонические, камерные произведения, песни, романсы, музыкальные сочинения, написанные для кинофильмов и театральных постановок.

В 2005 году профессор Венской академии балета, балетмейстер Вакиль Усманов поставил на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в Баку балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу, созданный по мотивам дастана "Китаби-Деде Горгуд". В этом же году балетная труппа театра представила данную постановку на сцене Академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а затем и на сцене Большого театра России в Москве.

Полад Бюльбюльоглу своим неподражаемым исполнением обогатил национальное эстрадное искусство Азербайджана, его композиция "Gəl, ey səhər" завоевала большую славу. Наряду с этой композицией, песни "Doğma diyar", "Şən Azərbaycan", "Durnalar", "Bayatılar", "Vətən haqqında mahnı", "Bakı", "Məni gözlə", "Gözəllər", "Bənövşələr", "Həsrətimsən" и многие другие являются яркими образцами наследия азербайджанской эстрадной музыки.

Полад Бюльбюльоглу в 1987 году был художественным руководителем и директором Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1988-2006 годах - министром культуры Азербайджана.

С 2006 года – посол Азербайджана в России.

Заслуги Полада Бюльбюльоглу в развитии азербайджанской культуры высоко оценены – в 1973 году он был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств", в 1982 году – "Народный артист", в 2005 году стал кавалером ордена "Истиглал", в 2015 году - ордена "Шараф".

(Автор: Джани Бабаева)

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