Пусть Всевышний бережет Азербайджан от трагедий! – народный артист Мирджавад Джафаров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эти тяжелые дни борьбы с пандемией коронавируса призываю всех оставаться дома и строго следовать рекомендациям правительства и ВОЗ.

Как сообщает Trend Life, об этом говорится в видеообращении художественного руководителя эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги", народного артиста Азербайджана Мирджавада Джафарова.

"Все предпринимаемые меры направлены, прежде всего, на сохранение нашего здоровья. Нашим государством делается все, чтобы скорее избавиться от этой пандемии коронавируса. И одним из важных факторов является социальная самоизоляция, избежание контактов. Пока это один из самых действенных способов для предотвращения массового распространения этой инфекции. Очень прошу оставаться дома и быть терпеливыми. В Азербайджане уже около одной тысячи заразившихся, есть жертвы. Эта болезнь доставляет людям множество страданий, есть большая вероятность летального исхода. Поэтому надо относиться к этому со всей строгостью. Оставайтесь дома и будьте здоровыми! Вместе мы сильны! Пусть Всевышний бережет Азербайджан от этой трагедии", - сказал Мирджавад Джафаров.

Он исполнил на уде композицию мугама.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)