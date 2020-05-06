Азербайджанские артисты участвуют в акции #ВспомниПобеду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанском сегменте соцсетей проходит акция #ВспомниПобеду, организованная Российским информационно-культурным центром в Баку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Среди участников акции – народные артисты Мабуд Магеррамов, Александра Никушина, заслуженные артисты Мелек Абасзаде, Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Магсуд Мамедов, актеры Ярослав Трифонов, Егяна Гусейнли, Медина Муллаева, Мария Дубовицкая, Юрий Омельченко, Фарид Бахрамов, Фарида Нестеренко, певица Улькер Алиева и танцор Фарид Казаков.

Акция стартовала 5 апреля. Для того, чтобы стать участником акции "Вспомни Победу" необходимо записать и опубликовать на своей страничке в Facebook песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда и указать хэштег #ВспомниПобеду.

В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. - женщины). В республике были сформированы 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-я национальные азербайджанские дивизии. Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. В Азербайджане было множество военных госпиталей, беженцев из других городов СССР. Производилась военная техника, в частности, знаменитые "Катюши". Весомым вклад в общую победу стали представители азербайджанской науки. Так, великий ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Более 350 тысяч наших соотечественников героически погибли в боях, заплатив жизнью за великую победу над гитлеровскими захватчиками. За боевые заслуги перед Родиной свыше 400 тысяч воинов-азербайджанцев награждены орденами и медалями, из них более 130 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 14 человек стали кавалерами трех степеней ордена "Слава".

(Автор: Вугар Иманов)