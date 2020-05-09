В Азербайджане онлайн в соцсетях проходят акции "Бессмертный полк" и "Вспомни Победу" (ВИДЕО)

Социум 9 мая 2020 16:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане онлайн в соцсетях проходят акции "Бессмертный полк" и "Вспомни Победу" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанском сегменте соцсетей очень активно проходят акции "Бессмертный полк", "Вспомни Победу" и "День Победы" (под соответствующими хештегами), посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Пользователи соцсетей активно выкладывают фотографии своих дедушек и бабушек, которые воевали против фашизма, читают стихи, поют песни, делятся интересными материалами.

Например, президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, режиссер, композитор, поэт и бард Джавид Имамвердиев сочинил композицию, которую посвятил двум своим дедам.

Певица Рилая Гусейнзаде исполнила песню, написанную на музыку вальса, "Синий платочек", которая была одной из самых популярных в годы войны.

Заслуженный актер Салман Байрамов выставил видео из архива, где он исполняет на сазе ашугскую песню в честь героического деда.

Корреспондент Trend Вугар Иманов рассказал о своем деде и исполнил композицию "Журавли", посвященную солдатам, погибшим во время войны.

А это наши дети и взрослые, которые участвуют в акции "Вспомни Победу", организованной Российским информационно-культурным центром в Баку

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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