Всемирный день пчел в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В весенние дни вместе с цветами просыпаются и пчелы. С их помощью проводится опыление более чем 70% растений. Следовательно, от самочувствия пчел во многом зависит и плодоносность деревьев. Недаром мед называют целебным снадобьем от тысячи и одной болезни. Мёд – один из древнейших продуктов в рационе современного человека, скорее всего присутствовавший и в питании его эволюционных предков. Поэтому, как и любая другая пища, прошедшая миллионы лет адаптации, он отлично усваивается организмом, принося ему большую пользу.

"Устраивай в горах дома и на деревьях, и в том, что они строят; потом питайся всякими плодами и ходи по путям Господа твоего с легкостью. Выходит из внутренностей их питье разного цвета, в котором лечение для людей, которые размышляют!". Эти аяты из священного Корана являются посланием Аллаха удивительному созданию – пчеле (Сура "Пчелы", 16.68.69). Во всех мировых религиях она почитается как священное насекомое, приносящее пользу человеку и являющееся символом трудолюбия и плодородия.

Сегодня, 20 мая, отмечается Всемирный день пчёл, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734-1773). Проведение Всемирного дня пчёл служит привлечению внимания к огромной роли, которую они играют при опылении растений и получении мёда и других продуктов пчеловодства (маточное молочко, пчелиный воск, прополис и т. д.).

История

В Азербайджане издревле было развито пчеловодство. По историческим данным, уже с IV века на территории Азербайджана было распространено бортничество – сбор меда в дуплах деревьев – "охота за медом" или "мешя арычылыгы", а с XVIII века – домашнее, пасечное пчеловодство. Древнейшими очагами пчеловодства считаются: Губа-Хачмазский, Шеки-Загатальский, Шамахинский, Лянкярано-Астаринский, Кяльбаджаро-Губадлинский, Нагорно-Карабахский, Нахчыванский регионы, где имеются богатые медоносные угодья и подходящий климат.

Азербайджанское пчеловодство интересно разнообразием ульев: колода – стояк (гюд), сапетка (сабат), колода – лежак (тякня), которые изготавливались из дерева, веток, глины, соломы. В XIX веке пришла эра рамочных ульев. С этого времени пчеловодство начало интенсивно развиваться, принося все больший доход.

В языке и топонимике Азербайджана сохранились названия, связанные с древнейшим пчеловодством: Балы-гая, Ары-тепе, Арысу, мяльхям (бальзам из меда и воска), и многие другие. Наименования старинного пчеловодного инвентаря имеют свои незаимствованные корни.

В азербайджанских средневековых лечебниках приведены используемые и поныне снадобья и средства, основанные на меде, воске, прополисе, яде. Жители придерживались народной мудрости: "Бал йейянин гезюня ишыг гяляр" ("Тот, кто ест мед, у него просветляется взор"). Покровителем пчеловодства считается имам Али. Известно пожелание: "Ялинин яли арынын юстюндя олсун" ("Пусть рука Али оберегает пчелу"). В Азербайджане никто не трогал чужую пасеку, и пчеловоды всегда спокойно оставляют неохраняемые пасеки, вывезенные в поля на медосбор.

Интересно, что Азербайджан – родина одной из самых известных в мире рас пчел - "Серой горной кавказской", давшей жизнь известным и хозяйственно важным популяциям медоносных пчел - "габахтапинской", "шахдагской", "нухинской" и другим. Эти пчелы – великие труженики, которые начинают активно летать уже при 6 градусах тепла и имеют самые длинные хоботки для сбора нектара, что позволяет им опылять и собирать нектар с таких растений, как клевер, и других, недоступных остальным насекомым.

Экология и экономика

Пчеловодство является, пожалуй, одной из самых экологически безопасных видов сельского хозяйства. Сейчас, когда вопросы безопасности продуктов питания приобретают глобальное значение, развитию пчеловодства в мире уделяется особое внимание. Пасеки с разноцветными ульями можно увидеть практически в каждом горном селении Азербайджана. Разведение пчел стало прибыльным бизнесом для жителей регионов, ведь пчеловодство является одним из поддерживаемых государством сфер сельского хозяйства. В марте 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о господдержке пчеловодства. Благодаря ей в последние два года пчеловодство республики достигло очевидных успехов. Проведены исследования производственной базы пчеловодства, продолжает расти количество пчелосемей и объем производства меда, налажен экспорт меда. Принимаются конкретные меры по "достижению чистоты породы" местных пчел: боздагской, кавказской и сарыской пчел, обеспечению их полноценным кормом и расширению географии экспорта меда.

В Баку и регионах страны постоянно проводятся ярмарки-продажи и фестивали меда. Азербайджанский мед очень ценится как у нас в стране, так и за рубежом. Например, горный "майский" и лянкяранский, собранный с цитрусовых и южных горных лугов – бесценные лечебные сорта меда, по достоинству оценены и признаны во всем мире.

В то же время пчеловодство - это высокодоходное производство, не требующее больших капиталовложений. Само пчеловодство как мелкий фермерский бизнес окупается за 1,5 – 2 года, а при наличии всей инфраструктуры и некоторой технологизации процесса, окупаемость отрасли будет гарантирована. Пчеловодство может обеспечить хорошим доходом более 6-8 тысяч сельских семей. Кроме того, именно медоносные пчелы являются основными опылителями сельскохозяйственных, кормовых и технических растений, именно они – гаранты повышения урожайности на 50-150 процентов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)