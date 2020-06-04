Победителями признаны 111 участников — итоги Олимпиады по русскому языку в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина (прим. - 6 июня) организаторы ХII Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе объявили имена победителей, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов мероприятия.

Организаторами ежегодной Олимпиады традиционно выступают посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этом году было запланировано 24 региональных тура, которые должны были пройти в январе-мае текущего года, и охватить весь Азербайджан. Но, в связи с введением карантинного режима состоялись лишь 9 региональных туров – восемь в городе Баку и один в городе Сумгайыт. Всего в них приняло участие 1428 учащихся 7-8 классов азербайджанского и русского секторов обучения 192 общеобразовательных учреждений.

Победителями признаны 111 участников. Все они в начале нового учебного года будут награждены соответствующими дипломами и памятными подарками от организаторов Олимпиады.

Со списком победителей Олимпиады можно ознакомиться на сайте Российского информационно-культурного центра в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)