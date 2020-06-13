Трогательное обращение Вагифа Асадова к нарушителям карантина: Дайте умереть не в постели!

БАКУ/Trend Life/ - Видный режиссер театра и кино, сценарист, актер, режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Вагиф Асадов через Trend Life обратился к нарушителям карантина, из-за которых в последние недели резко увеличилось число инфицированных и летальных исходов, и был ужесточен введенный карантинный режим.

"Обращаюсь к нарушителям карантина – пожалейте нас, пожилых людей! Из-за несоблюдения элементарных правил карантина мы вынуждены сидеть дома, потому что в любом месте можем заразиться, и все завершится трагически. У меня проблемы с сердцем и я страдаю, когда мало передвигаюсь. Таких, как я, немало в стране. Я очень прошу нарушителей карантина, чтобы они подумали о нас. В соцсети прочитал статус молодого талантливого поэта Шахрияра Дель Гарани, который лечится от коронавируса. Он пишет, что очень трудно переносить болезнь, приносящую много страданий. Если молодой и энергичный человек пишет об этом, то, что будет с нами, если заболеем и попадем в больницу, особенно в эти жаркие дни? Я вижу как много людей на улицах, которые беседуют вплотную, сколько людей без масок в общественных местах. Откуда вы знаете, что среди вас нет зараженных или вирусоносителей? Если бы все соблюдали правила карантина, то не вводились бы жесткие меры. Некоторые почему-то не к месту шутят об этой болезни", - сказал Trend Life народный артист.

От имени всех пожилых людей, лиц, имеющих проблемы со здоровьем Вагиф Асадов призвал придерживаться законов и всех правил карантина– носить маски, соблюдать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства.

"Каждый выходит из дома, чтобы заработать на кусок хлеба, но если возвращается со смертельным вирусом, то лучше пусть остается голодным и не мучается от страшных болей в постели. Мне 73 года, я многое повидал в жизни, но каждый человек хочет жить, быть здоровым, приносить пользу обществу. Перед смертью у каждого только одно желание о том, чтобы не умереть больным, прикованным к кровати. И в свои годы я не хочу оказаться на больничной койке, как заболевший кронавирусом, и не потому, что меня одолевает страх. Из обращения Шахрияра Дель Гарани я понял, насколько это мучительно больно. Думайте о себе и близких, бабушках и дедушках. Неразумная, несерьёзная и безответственная жизнь всегда приводит к трагедиям. Желаю всем только хорошего и скорейшего избавления от коронавируса!", - добавил он.

(Автор: Вугар Иманов)