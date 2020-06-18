БАКУ /Trend Life/ - 17 июня скончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков, сообщает Trend Life.

Он родился в Баку первого мая 1941 года. В 1961 году завершил обучение в Азербайджанском государственном училище им. Азима Азимзаде, а в 1969 году после завершения обучения во ВГИКе начал работать на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Агабеков являлся художником-постановщиком многих отечественных фильмов, среди них - "Насими", "Бабек", "Низами", "Легенда серебряного озера", "Загородная прогулка", "День казни" и многие другие.

Его картины были представлены на международных выставках в Баку, Москве, Берлине, Алматы, Стамбуле и Вене.

Произведения Маиса Агабекова хранятся в Государственном музее Востока, Художественном фонде России, различных азербайджанских музеях и частных коллекциях.

(Автор: Джани Бабаева)