Айгюн Кязымова помещена на карантин в связи с пандемией коронавируса (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, популярная исполнительница Айгюн Кязымова поделилась на своей странице в Instagram видеороликом, в котором высказывается о ситуации с пандемией коронавируса, сообщает Trend Life.

"Никогда не могла представить, что столько времени буду вдали от сцены, которую люблю больше жизни. Но как говорят, после каждой темной ночи всегда приходит светлое утро. Есть люди, которые не верят в существование коронавируса. Признаюсь, был момент, когда и я - то верила, то не верила. Пока не случились некоторые события - первой коронавирусом заразилась моя помощница, потом ее мама, сестра, а затем и вся семья… Свой день рождения она встретила в больнице, врачи старались отвлечь ее… В тот период и я была помещена на карантин", - отметила певица.

В своем видеообращении Айгюн Кязымова вспомнила о друге и коллеге – заслуженном артисте Бахраме Багирзаде, заразившемся коронавирусомом, и состояние которого все еще остается тяжелым.

Кязымова выразила признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за то, что лечение Багирзаде находится под ее непосредственным контролем.

"Пусть Аллах поможет Бахраму и дарует ему здоровье, и каждому, кто заражен коронавирусом - всем скорейшего выздоровления. Знаете, в такие сложные моменты самая большая ответственность ложится на главу страны. Уважаемый Президент, от имени всех деятелей искусства заявляю, что мы с Вами. Мы Вас очень ценим, мы всегда рядом, мы все едины. И вместе преодолеем все трудности", - подчеркнула народная артистка Азербайджана.

В комментарии к распространённому видеообращению Айгюн Кязымова призвала всех следовать правилам карантинного режима – носить защитные маски и соблюдать личную гигиену.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)