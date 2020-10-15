Эти сайты работают под управлением армян – заслуженный артист Фирдовси Атакишиев

БАКУ /Trend Life/ - Ракетный удар по Гяндже, городу, расположенному в 100 километрах от территории, где проходят боевые действия, привел к гибели 10 и ранению 34 мирных жителей, включая детей.

Обстрел мирных жителей азербайджанского города – это бесчеловечное преступление, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, лауреат национальных и международных премий Фирдовси Атакишиев.

Гянджа - второй по величине город Азербайджана. Он является одним из научно-образовательных и культурных центров страны. Гянджа подарила азербайджанской и мировой культуре известных поэтов, писателей, музыкантов, актеров… Уроженцем Гянджи является и Фирдовси Атакишиев. О родном городе актер всегда рассказывает с особым трепетом и любовью. Сегодня к этим чувствам прибавилась еще и боль - за родной город, за гибель мирных горожан.

"Ракетный обстрел мирных азербайджанских жителей выходит за все возможные рамки. То, что творят власти Армении – ужасно. Беспрецедентность действий армянской стороны переходит все грани.

После того, как стало известно, что Гянджа подверглась ракетному обстрелу, мне стали звонить коллеги, выражать слова сочувствия. Я же в свою очередь стал обзванивать всех своих родственников. В Гяндже родился мой отец, я сам родился и вырос в этом прекрасном городе.

Мне очень горько, но так я себя ощущаю не только сейчас, когда Гянджа подверглась обстрелу, мне больно уже около 30 лет, с тех пор, как наши земли попали в руки к армянским захватчикам. С тех пор, как 8 мая 1992 года силы Армении оккупировали Шушу - один из уникальных культурных центров Азербайджана. С того времени, как произошла Ходжалинская трагедия… Это кровоточащая рана в душе всех азербайджанцев", - сказал заслуженный артист.

Фирдовси Атакишиев подчеркнул, что Всевышний даровал азербайджанскому народу очень большое терпение, а теперь еще и силы и возможность победить армянских агрессоров и оккупантов. Сегодня азербайджанские воины во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым ведут освободительную войну.

"Нам сопереживают все те, кто любит и неравнодушно относится к Азербайджану. Мне звонили знакомые из Владивостока, Санкт-Петербурга и других городов, они интересуются, переживают, не могут равнодушно относиться ко всему, что связано с нашей страной.

Также хочу сказать, что смотря некоторые программы на зарубежных телеканалах, я становлюсь свидетелем предвзятых заявлений, звучащих в адрес Азербайджана. Мне хочется понять, о чем думают люди, которые вслепую, не владея достоверной информацией, высказывают чрезвычайно искаженное и однобокое мнение.

Те, кто отрицает принадлежность Карабаха Азербайджану, в первую очередь показывают свою безграмотность и недалекость. Некоторые зарубежные СМИ публикуют лживую информацию, касающуюся нашей страны, но, как мы знаем, эти сайты работают под управлением армян.

Азербайджанский народ очень сильный, у нас высокий боевой дух, что доказывает и сегодняшний день, когда каждый гражданин нашей страны готов сражаться за Родину. Воевать на фронте, борясь за освобождение своих земель от оккупации, мы умеем, и доказали это. Но нам надо выиграть и в информационной войне", - сказал Атакишиев.

(Автор: Джани Бабаева)