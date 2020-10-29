Победительница телепроекта Индии: Армения – убийца детей (ВИДЕО)

Социум 29 октября 2020 14:45 (UTC+04:00)
Победительница телепроекта Индии: Армения – убийца детей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победительница самого популярного телепроекта в Индии - шоу талантов "India's Best Cine Stars Ki Khoj", популярная азербайджанская исполнительница индийских танцев, актриса, руководитель "OksiMedia production" Оксана Расулова обратилась к мировой общественности на индийском языке, сообщает Trend Life.

В своем видеообращении Оксана Расулова призвала осудить многолетнюю агрессию Армении против Азербайджана, обстрелы мирных городов и сел страны запрещенными баллистическими ракетами и кассетными бомбами, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. На протяжении около 30 лет Арменией было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, в стране около миллиона беженцев. В результате освободительной миссии армии Азербайджана удалось освободить часть территории, города и села Физулинского, Тертерского, Кельбаджарского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского районов страны и других районов.

Однако за поражение на фронте армянские агрессоры решили подло ударить по мирному населению. Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам. В результате 90 погибших, среди которых около сорока детей и женщин, почти 400 раненых. В непригодное состояние пришли около трех тысяч гражданских объектов, высокоэтажных жилых здания и частных домов.

"Армения – убийца детей", - отметила Оксана Расулова, призвав вместе остановить армянский терроризм и агрессию.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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