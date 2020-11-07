На плечи азербайджанских военнослужащих легла священная миссия по освобождению Родины от захватчиков - заслуженный артист Таир Эйнуллаев

БАКУ /Trend Life/ - Война идет и на поле боя, и в информационном пространстве, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, известный танцовщик, хореограф и педагог Таир Эйнуллаев.

"Стараюсь внести свой вклад в донесение до зарубежной общественности правды о нагорно-карабахском конфликте, информировать о ракетных обстрелах вооруженными силами Армении азербайджанских мирных городов. Публикую посты в социальных сетях на русском и английском языках, чтобы как можно более широкой аудитории рассказать истинную правду о военных преступлениях Армении, совершаемых в отношении к мирным жителям Азербайджана", - отметил заслуженный артист.

Говоря об обстрелах Гянджи, Мингячевира, Габалы, Кюрдамира, Барды и других мирных городов Азербайджана, Эйнуллаев подчеркивает, что это самый настоящий террор. "Мы воюем на своей территории, освобождаем свои земли от оккупантов, азербайджанский солдат стреляет по военнослужащим, военным объектам Армении. А армянская сторона наоборот - делает все, чтобы пострадали мирные жители Азербайджана. Как можно обстреливать ночью мирных людей, убивать детей, женщин, стариков? Ведь они прекрасно знали, что целятся в жителей азербайджанских городов, находящихся далеко от зоны военных действий, городов, где нет военных объектов. Это самый настоящий геноцид", - сказал он, подчеркнув, что многие зарубежные СМИ в должной мере не освящают обстрелы и убийства мирных жителей Азербайджана.

Эйнуллаев отметил, что все граждане Азербайджана ждут Победы, но надо набраться терпения, ведь на плечи азербайджанских военнослужащих легла священная миссия – освободить Родину от захватчиков.

"Преклоняюсь перед каждым азербайджанским солдатом, пусть Аллах хранит их. Именно благодаря нашим военнослужащим мы полностью освободим нашу землю от оккупантов. Мы должны молиться за наших солдат, чтобы они с Победой живыми и здоровыми вернулись к своим родным.

Семьям шехидов выражаю глубокие соболезнования, их родные отдали жизнь за территориальную целостностью нашей Родины. Память о славных сынах нашей Отчизны будет всегда жить в наших сердцах", - добавил он.

Таир Эйнуллаев, как и все деятели культуры и искусства, мечтает выступить в прекрасном краю - Карабахе, который считается колыбелью культуры Азербайджана.

"Несмотря на то, что я уже завершил концертную деятельность, безусловно, мечтаю выступить на земле Карабаха. Когда работал в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, часто ездил по воинским частям, расположенным в прифронтовой зоне. Признаюсь, дал себе слово - когда мы освободим наши земли, я и мои ученики обязательно поедем и выступим с программой в Карабахе.

Знаете, я бываю в разных уголках мира, участвую в различных мероприятиях, где меня, естественно, представляют как делегата из Азербайджана. Но моя заветная мечта - услышать, как меня объявляют именно на земле Карабаха", - подчеркнул заслуженный артист.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)