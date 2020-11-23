Это победоносные страницы в славной истории Азербайджана - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня мы проживаем дни, которых ждали около 30 лет, мы свидетели славной истории нашей страны, сказала народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева в рамках очередного выпуска видеопроекта АМИ Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

Народная артистка отметила, что эти победоносные страницы в славную историю нашей страны вписали Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев и доблестная армия.

Тунзаля Агаева добавила, что весь народ Азербайджана от всего сердца благодарит Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана и мужественную армию за эту долгожданную Победу.

Она подчеркивает, что впереди Азербайджан ждут еще более яркие, светлые дни: "Победоносная армия Азербайджана показала всему миру нашу Победу, нашу волю. Азербайджанские военнослужащие пядь за пядью освобождали Родину от оккупантов".

Народная артистка выразила слова признательности родным азербайджанских военнослужащих за то, что они воспитали доблестных сынов Родины, которые встали на защиту ее территориальной целостности.

"Глубоко соболезную родным и близким шехидов. Мы целуем руки их матерям. Да упокоит Аллах их души", - добавила она.

Агаева подчеркнула, что она не могла не отразить, как композитор и музыкант, в музыкальном произведении доблесть и отвагу азербайджанских солдат.

По ее словам, с первых дней боевых действий у нее возникла идея о создании патриотического проекта "Gözün aydın olsun, Qarabağ", потому что вера в Победу была безусловная.

Народная артистка отмечает - она верила и знала, что Шуша будет освобождена и очищена от армянских оккупантов.

"Слава тебе, азербайджанский солдат! Слава тебе, доблестная армия Азербайджана!", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)