Открытое письмо Фараджа Караева дирижерам Владимиру Спивакову и Теодору Курентзису

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан – это многонациональное и многоконфессиональное государство, живущее по канонам мультикультурализма. Об этом, как сообщает Trend Life, говорится в открытом письме народного артиста Азербайджана, профессора Московской консерватории имени П.И.Чайковского, члена Московского Союза композиторов Фараджа Караева дирижерам Владимиру Спивакову и Теодору Курентзису, подписавшим Обращение в ЮНЕСКО о защите христианских памятников в Карабахе.

"Уважаемые коллеги, я ознакомился с текстом вашего обращения в ЮНЕСКО и, конечно, поддерживаю ваше предложение о включении культурных, художественных и архитектурных христианских памятников, находящихся на территории Азербайджана, в список всемирного наследия. Спору нет, это действительно необходимо!

Далее вы сетуете на то, что эти памятники ожидает та же трагическая судьба, которая постигла сирийскую Пальмиру – мы хорошо помним, как этот уникальный город был разрушен отморозками из ИГИЛ. И вот, проявляя заботу о памятниках культуры в Карабахе и вспоминая в подобном контексте Пальмиру, вы тем самым, вольно или невольно, сравниваете Азербайджан с одной из самых страшных террористических организаций, отвергнутых всем цивилизованным миром.

Не слишком ли это цинично и беспардонно?



Мне хотелось бы напомнить Вам, уважаемые коллеги, что сегодняшний Азербайджан – это многонациональное и многоконфессиональное государство, живущее по канонам мультикультурализма. И защита христианского культурного наследия, как, кстати, и мусульманского, и иудейского, является одним из приоритетов Правительства светского Азербайджана. Нормальная церковная жизнь религиозных памятников Карабаха будет сохранена. "Именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона",- так проинформировал Ильхам Алиев Президента России Владимира Путина.



А слова Президента Азербайджана никогда не расходятся с делом!

Хотелось бы задать Вам вопрос - Знакомы ли вы с тем, что семь районов Азербайджана, не находящихся на территории Карабаха, в течение почти тридцати лет находились под оккупацией соседнего государства? Знаете ли вы, что в этих районах, кроме средневековых христианских монастырей, существовали многочисленные мечети, а также православная церковь, находившаяся в Ходжавенде?



Предлагаю Вашему вниманию несколько фотографий, на которых видно, во что превратился православный храм за эти годы:

ФОТО: ХОДЖАВЕНД - Русская православная церковь.



ФОТО: ХОДЖАВЕНД - Русская православная церковь.

Обратите внимание на имя "ГАРИК", украшающее стену разрушенного храма. Это имя не встретишь среди азербайджанцев, но оно распространено среди жителей соседней страны.

А это фотографии мечетей - в Зангилане она была превращена в свинарник:

ФОТО: ЗАНГИЛАН мечеть

в Агдаме в хлев:

ФОТО: АГДАМ мечеть.

А сам город Агдам, некогда цветущий и процветающий, за эти годы превратился в город-призрак:

ФОТО: АГДАМ город-призрак

ФОТО: Агдам

ФОТО: Агдам



Город Шуша, жемчужина Карабаха или, как ее называли, Консерватория Закавказья, была освобождена. Что же увидели там азербайджанские солдаты?

Посмотрите, вот памятник выдающемуся азербайджанскому певцу Бюльбюлю, установленный во дворе его разрушенного Дома-музея:



Только в Шуше разрушено около двухсот памятников культуры, в том числе дворец Панах хана и дворцовая библиотека, Ханский дворец и Караван-сарай, мечеть Саатлы, Верхняя и Нижняя Говхерага, мавзолей Вагифа, дом поэтессы Натаван, с которой Александр Дюма-отец играл в шахматы во время путешествия по Кавказу.

В скором времени специальная комиссия ЮНЕСКО должна посетить освобожденные от оккупации территории. Вот список разрушенных объектов, которые им предстоит увидеть своими глазами.

1. 927 библиотек с 4 600 000 экземплярами книг;

2. 700 памятников истории и культуры;

3. 808 Дворцов культуры, Домов культуры и клубов;

3. 85 музыкальных школ, включая школы с изучением изобразительного искусства;

4. 22 музея и музейных филиалов со 100 000 экспонатов;

5. 4 художественные галереи, 4 театра, 2 концертных зала;

6. Худаферинские мосты постройки VII-XII веков;

7. Мавзолей в селе Хачин-Турбатлы, Агдамский район, XIV век;

8. Азыхская пещера, стоянка первобытного человека, которая была

заминирована (!) отступающими оккупантами.

Согласитесь, коллеги, что с террористами из ИГИЛ нужно и должно сравнивать жителей страны-оккупанта, но никак не азербайджанцев!



Никто не требует от вас извинений за оскорбление азербайджанского народа, уважаемый Владимир Теодорович и не менее уважаемый Теодор Иоаннович, слова в такой ситуации бессмысленны.



Но, может быть, вам, уважаемые коллеги, теперь придет в голову светлая мысль посетить один из разрушенных до основания городов Азербайджана и дать там симфонический концерт? Тем самым вы подчеркнули бы свое честное и беспристрастное отношению к происходящему, музыка нивелировала бы ваши несправедливые обвинения, и ваше реноме было бы полностью восстановлено. Ведь именно таким образом продемонстрировал свое отношение к вандалам, дикарям и разрушителям маэстро Валерий Гергиев, приехав со своим оркестром в разрушенную Пальмиру, чтобы дать концерт. Уверен, что подобный поступок по отношению к Азербайджану и его народу стал бы подтверждением вашей благородной гражданской позиции".

Фарадж Караев



Профессор Московской консерватории имени П.И.Чайковского,

член Московского Союза композиторов