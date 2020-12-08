Карабах – это Азербайджан! – названы имена победителей художественного конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств объявил имена победителей художественного конкурса "Карабах – это Азербайджан!", сообщает Trend Life.

Конкурс посвящен пленительному уголку Азербайджана - Карабаху, колыбели искусства, краю талантов, родине ученых, писателей, поэтов, художников и музыкантов страны. В рамках конкурса школьники могли воплотить в жизнь свою творческую фантазию в областях живописи, графики, скульптуры, коврового искусства, художественной вышивки, резьбы по дереву, батика и т.д.

В жюри конкурса вошли народные художники Ариф Гусейнов, Агали Ибрагимов, Салхаб Мамедов, заслуженные деятели искусств Чингиз Фарзалиев и Зиядхан Алиев. На конкурс были представлены 323 работы.

Победителями конкурса стали:

I место – Сария Исмаилова (13 лет);

II место – Орхан Дадашзаде (9 лет) и Нюбар Рагимова (14 лет);

III место – Фарах Алибейли (11 лет), Сехри Зейналабдинова (12 лет) и Сура Дадашзаде (13 лет).

Ряд участников конкурса был удостоен специальной награды жюри.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)