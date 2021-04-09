Скончался азербайджанский композитор Ильхам Абдуллаев

БАКУ /Trend Life/ - На 65 году жизни после продолжительной болезни, скончался композитор, бывший художественный руководитель Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова (2002-2007) Ильхам Абдуллаев, сообщает Trend Life.

Выпускник Азербайджанской государственной консерватории по классу фортепиано и композитора, учился у Гара Гараева. Ильхам Абдуллаев является автором таких классических композиций как “Hamı qonaq bu dünyaya”, “Vokaliz”, “İthaf”, ”Aşıqsayağı”, ”Çətir”, ”Mehriban qızlar”, "20 Yanvar”, “Elegiya”, “Rəqs”, "Rektaym" и т.д. Был победителем ряда международных проектов, среди которых Международный фестиваль-конкурс композиторов в Санкт-Петербурге (2003), Международный конкурс композиторов Южного Кавказа "Защитите детей!" в Тбилиси (2004) и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)