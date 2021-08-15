Возвращение к привычному образу жизни, открытие театров во многом зависит от вакцинации граждан – Алигисмет Лалаев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение к привычному образу жизни, открытие театров во многом зависит от вакцинации граждан. Об этом, как сообщили в пресс-службе Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сказал директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

"Возрастает беспокойство в связи с резким увеличением числа зараженных и скончавшихся от коронавируса. Все театры ждут, что в сентябре они смогут дать старт новому сезону. Планирование Министерством культуры ряда мероприятий, даже традиционных международных фестивалей, вселяет в нас надежду. Наш коллектив с нетерпением ждет момента, когда распахнет двери театра, встретится с любимым зрителем. Актеры с особым трепетом ждут момента, чтобы вновь выйти на сцену. У нас много планов, творческих идей, которые мы хотим реализовать, чтобы порадовать нашу любимую публику", – сказал он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)