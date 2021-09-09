В Нидерландах выпущена почтовая марка, посвященная Рашиду Бейбутову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нидерландах выпущена почтовая марка, посвященная легендарному азербайджанскому эстрадному и оперному исполнителю, актеру и общественному деятелю, лауреату Госпремии СССР и Азербайджана, народному артисту Советского Союза Рашиду Бейбутову, сообщает Trend Life.

Марка "Rashid Behbudov. Azerbaijani singer and actor" выпущена национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, хореограф Салтанат Ревангызы, сообщает Trend Life.

В рамках этого проекта ранее были выпущены почтовые марки с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова "Бахар гызы" и "Сибель", а также посвященные королеве азербайджанского танца Амине Дильбази, одному из основоположников национального симфонизма, композитору Джовдету Гаджиеву, "Харыбюльбюль" - в память о шехидах Карабахской войны, Национальном герое Альберте Агарунове, журналистах Сирадже Абышове и Магерраме Ибрагимове, погибших в результате подрыва на установленной армянскими агрессорами мине в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

(Автор: Вугар Иманов)