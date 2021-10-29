Заслуженного артиста Азербайджана Элизбара Османова ввели в состояние искусственной комы

БАКУ /Trend Life/ - Состояние 49-летнего заслуженного артиста Азербайджана, солиста Государственного ансамбля танца Элизбара Османова остается стабильно тяжелым, сообщил Trend Life директор Государственного ансамбля танца, заслуженный артист Эльчин Гадимов.

Напомним, что 26 октября Элизбара Османова сбил автомобиль. Он был незамедлительно госпитализирован и прооперирован в Клиническом медицинском центре №1.

По словам заслуженного артиста Эльчина Гадимова, Османов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и введен в состояние искусственной комы.

"Была проведена томография: у Элизбара Османова перелом челюсти, тазобедренного сустава, повреждены легкие, печень. Ему до сих пор требуется переливание крови. Поэтому мы стараемся обратиться ко всем знакомым и неравнодушным людям, чтобы они помогли и сдали кровь. Хочу поблагодарить всех тех, кто уже сдал кровь для Элизбара, среди них есть даже не знакомые с ним лично люди, которых глубоко тронуло то, что произошло с нашим коллегой", - сказал Эльчин Гадимов.

Отметим, что сдать кровь для Элизбара Османова можно в банке крови, который находится за четвертым корпусом Клинического медицинского центра №1.

Элизбару Османову срочно требуется кровь III группы (резус положительный).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)