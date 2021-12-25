Юбилей с вкусняшками! В Баку прошел праздник национальных блюд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи прошли конференция и IV Общереспубликанский чемпионат молодых кулинаров-учащихся вузов и ссузов, посвященные 30-летию с создания Азербайджанского национального центра кулинарии (Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, AMKM), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, кулинары международного класса, учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений страны. На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Мероприятие стало настоящим праздником национальных блюд. Молодые кулинары - учащиеся из различных городов и регионов страны показали свое мастерство приготовления национальных блюд, которое оценивалось компетентным жюри по 100-балльной системе. Среди представленных тем были "Праздник Победы", "Лянкяран - Сеть креативных городов ЮНЕСКО по гастрономии", "30-летие AMKM" и т.д. Лучшие командные работы были отмечены дипломами. Гостям была также представлена выставка картин молодых художников "Азербайджанская национальная кухня".

Азербайджанская национальная кухня - одна из самых древних и разнообразных, издавна завоевавшая мировое признание. История искусства создания кулинарных рецептов в Азербайджане уходит вглубь столетий. Об этом в старинных письменных источниках свидетельствуют знаменитые историки и путешественники. Многовековой опыт сохраняется и приумножается и сегодня. Горный и субтропический климат страны и мастерство кулинаров способствуют приготовлению вкусной и здоровой пищи. Азербайджанская кухня очень сытная, питательная и калорийная, она самобытна и имеет свой национальный колорит, проявляющийся в специфике кулинарной техники и традициях азербайджанского застолья. Причем, в каждом городе и регионе есть свои традиции и рецепты, передаваемые из поколения в поколения. Кухня Азербайджана относится к числу чрезвычайно разнообразных и полезных для здоровья, отличается обилием всевозможных мясных, рыбных и овощных деликатесов, обязательно дополняемых нежной зеленью и пикантными специями. Традиционные произведения азербайджанской кухни оригинальны и неповторимы.

Об этом и многом другом рассказал на открытии генеральный директор AMKM, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Шохрат", кандидат исторических наук, председатель Комитета традиционной пищи ЮНЕСКО, вице-президент Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), профессор Таир Амирасланов.

"Азербайджанская кухня - это не только блюда, способы и технологии их приготовления, но и основная часть национального наследия и материальной культуры, гармонично объединяющая и соединяющая в себе историю, философию, психологию, традиции и обычаи, гигиену, этику, эстетику и другие аспекты, а также практические навыки, созданные на территории исторического проживания азербайджанского народа в полной гармонии с окружающей средой. Государством оказываются особое внимание и забота развитию национальной кулинарии, благодаря чему культура приготовления и преломления лаваша и традиция приготовления и распространения долмы включены в Список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - отметил Таир Амирасланов.

AMKM за 30 лет сыграла огромную роль в пропаганде национальной кухни в мире, были проведены фестивали, изданы книги, кулинары принесли стране множество наград с мировых первенств и олимпиад, входят в состав жюри международных конкурсов. Реализовано множество республиканских и международных проектов в Баку, Габале, Шеки и других городах страны. В их числе фестивали хлеба, долмы, плова, национальных сладостей, чая, Дни исламской кухни, традиционные праздничные столы на Новруз и т.д. AMKM впервые создала основу для патентизации национальных блюд, принимала участие в создании Азербайджанской кулинарной энциклопедии. AMKM принимала непосредственное участие в организации Дней азербайджанской кухни в Бельгии, Франции, Швейцарии, России и других странах. Сотрудники AMKM принимали участие в международных научных конференциях, выступали с лекциями в университетах Европы, Азии и США, давали мастер-классы, подготовили сотни специалистов. Выпущено более 30 книг, посвященных азербайджанской кухне, на различных языках, среди которых "Азербайджанская кулинария", "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" и "Региональная кухня Иреванского ханства" признаны лучшими изданиями в мире на международном конкурсе Gourmand World Cookbook Awards, были отмечены Gourmand World Cookbook Awards в 2017, 2019 и 2021 годах. В Баку открылся Музей кулинарной славы. Очень важным фактором является и то, что на протяжении этих лет AMKM неустанно разрушает придуманные армянскими лжеучеными, пытающимися приписать себе азербайджанские блюда, мифы о своей "национальной" кухне.

В рамках конференции также прошли выборы и Таир Амирасланов вновь был избран руководителем АМКМ на последующие четыре года.

(Автор: Вугар Иманов)