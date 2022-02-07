Прогулки по городу Шуша – AzTV запускает новый проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На Азербайджанском телевидении (AzTV) в рамках объявленного в Азербайджане "Года города Шуша" стартует новый проект. Об этом сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Новый проект под названием "Şuşam mənim" (Моя Шуша) будет состоять из цикла передач.

Каждый выпуск будет посвящен одной из тем – старинные кварталы, родники, мечети, исторические памятники и т.д. С ними зрителей будет знакомить во время прогулок по городу заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли вместе с двумя уроженцами города.

(Автор: Джани Бабаева)