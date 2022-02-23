Скончался народный артист Азербайджана Камиль Джалилов

БАКУ /Trend Life/ - Скончался народный артист Азербайджана, исполнитель на гобое, композитор и педагог Камиль Джалилов, сообщает Trend Life.

Музыкант ушел из жизни на 85-м году жизни.

Отметим, что Камиль Джалилов родился 29 января 1938 года в поселке Бузовна. Окончил Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, а затем - Азербайджанскую консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

В репертуаре Камиля Джалилова важное место занимали произведения азербайджанских композиторов - Арифа Меликова, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова и многих других. Не менее важную роль в его творчестве сыграли народные азербайджанские песни и мугамы. В исполнении гобоиста дополняли друг друга классика и народное творчество, он профессионально владел своим инструментом, добавляя в народное творчество необычный тембр гобоя и виртуозную технику игры на нем. Он стал первым исполнителем, который ввел гобой в жанр мугама.

Исполнение Джалилова было высокого оценено слушателями во всем мире, музыкантами и педагогами.

Камиль Джалилов гастролировал с концертами во многих странах мира, в том числе в Швеции, Польше, Швейцарии, Италии, Финляндии, Франции и других.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)