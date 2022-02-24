Всемирно известный фотокорреспондент из Франции о страшных событиях Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - AzTV подготовило три документальных фильма, посвященных 30-летней годовщине Ходжалинского геноцида.

Один из фильмов повествует о событиях после Ходжалинского геноцида, очевидцем которых был всемирно известный фотокорреспондент из Франции Реза Дегати, сообщили Trend Life в пресс-службе отдела социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Узнав о совершенном в Ходжалы геноциде, фотокорреспондент незамедлительно прибыл в Азербайджан, и с трудом доехав до Агдама, встретился там с уцелевшими ходжалинцами.

Дегати участвовал в процессе обмена пленными и телами убитых, запечатлевая увиденное на фотопленку. Фотокорреспондент в деталях рассказывает о событиях, свидетелем которых был. Так он описывает случай, связанный с увиденным им армянином, действия которого повергли его в ужас: «В руках у армянина была ложка. Он сказал, что, обнаружив какого-нибудь азербайджанца, они сначала выковыривают ему глаза этой ложкой, а потом убивают».

В фильме представлены авторские фотографии Дегати. Большое место также уделено интервью с ходжалинцами - Назилей Мамишевой, Фамилем Салаховым, Валехом Гусейновым и другими. Документальный фильм «Говорящие фотографии» будет показан по AzTV 26 февраля в 22:00. Также фильм будет демонстрироваться в кинотеатре «Park Cinema» (в ТЦ «Park Bulvar») в 15:10, 17:10 и 19:10. Вход на сеансы бесплатный.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)