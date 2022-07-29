В Баку инклюзивная группа вовлечена в мир гастрономического искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Инклюзивная группа учащихся бакинских колледжей с синдромом Дауна и инвалидностью была вовлечена в мир гастрономического искусства.

Председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild), шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде подробно ознакомил учащихся с технологическими процессами приготовления блюд, а также прочитал лекцию о ресторанном бизнесе и правильном хранении продуктов, сообщает Trend Life. ⁣

В рамках мероприятия учащиеся приняли активное участие в практическом мастер-классе по подготовке и обработке мяса, а также по приготовлению мясных блюд.⁣⁣

"Еда, даже самая простая, приготовленная с любовью, заботой, наполненная душевным теплом, сближает и дарит самые прекрасные чувства", - говорит Илькин Акберзаде.

Мероприятие было организовано при содействии The World Federation of Restaurant Sport (WFRS, Всемирная федерация ресторанного спорта). WFRS - международная организация, курирующая вопросы ресторанного спорта во всем мире. Основана 10 июня 2017 года. Ее штаб-квартиры находятся в Тель-Авиве (Израиль) и Бургасе (Болгария). В настоящее время WFRS объединяет национальные федерации 36 стран мира. С 2018 года WFRS проводит международные турниры и чемпионаты по ресторанному спорту, участники которых соревнуются между собой в скорости, эстетике и качестве приготовления, а также в зрелищности процесса подачи блюд.