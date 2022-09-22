...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)

Социум Материалы 22 сентября 2022 15:53 (UTC +04:00)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 21 сентября встретился с послом Литвы в нашей стране Эгидиусом Навикасом, сообщили в ведомстве.

На встрече Анар Керимов отметил, что между Азербайджаном и Литвой существуют глубокие исторические связи.

Выразив удовлетворение сотрудничеством в сфере культуры между двумя странами, министр подчеркнул, что в будущем будут приложены усилия для дальнейшего углубления этих отношений.

Посол Эгидиус Навикас отметил важное значение сотрудничества в различных направлениях культуры, и выразил интерес в реализации совместных проектов в области музеев и библиотек.

На встрече была достигнута договоренность о взаимном показе постановок по произведениям азербайджанских и литовских авторов в театрах двух стран.

Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости