Скончался известный азербайджанский композитор Огтай Раджабов

БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный деятель искусств, профессор, композитор Огтай Раджабов.

Об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в социальной сети написал заведующий музыкальным сектором отдела искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов.

Отметим, что Огтай Раджабов родился 5 апреля 1941 года в Баку. Окончив среднюю школу с отличием, он поступил на факультет физики Педагогического института (ныне - Азербайджанский государственный педагогический университет). Однако любовь к музыке привела его в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где он учился на композиторском факультете в классе народного артиста, лауреата Государственной премии, профессора Джовдета Гаджиева.

Огтай Раджабов - автор более 500 композиций, трех ораторий, семи симфоний, одной кантаты, трех детских опер, двух музыкальных комедий, песен почти к 20 фильмам.

Выдающийся азербайджанский композитор Тофиг Гулиев называл Огтая Раджабова "Кабалевским не только Азербайджана, но и всего Кавказа".

Allah rəhmət eləsin!