В Баку прошёл новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый год – это радостная сказка и для детей, и для взрослых, это время исполнения заветных желаний и ожидание новогоднего чуда, связанного с предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья , проходящие реабилитацию в центре CP Academy, был организован праздник. Наряду с детьми с ДЦБ, в праздновании приняли участие их родители и коллектив CP Academy.

"Подобные мероприятия надолго остаются в памяти детей с ограниченными физическими возможностями и положительно сказываются на их адаптации в обществе. Следует отметить, что каждый год по инициативе центра проводятся благотворительные и социальные мероприятия, направленные на создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями. Улыбки и отличное настроение детей — для нас самая важная награда в эти предпраздничные дни!", - отметила руководитель СP Academy Илаха Гаджиева.

На мероприятии для детей был открыт праздничный стол, Дед Мороз и аниматоры развлекали маленьких друзей, организовывали для них интересные игры и дарили им настоящее праздничное настроение. На празднике также продемонстрировали свое мастерство юные танцоры, исполнившие азербайджанские танцы.