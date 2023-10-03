В украинских СМИ опубликована статья об Аббасе Абдулле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сайте ведущего литературного интернет-издания Украины «Чытомо» опубликована обширная статья про видного азербайджанского поэта, переводчика и исследователя украинской литературы, дипломата Аббаса Абдуллу, сообщает Trend Life.

Как пишет автор статьи Марышка Гончарук, Аббас Абдулла (1940-2019) является самым выдающимся и плодотворным азербайджанским переводчиком и исследователем украинской литературы, который на высокохудожественном уровне переводил украинскую литературу на азербайджанский язык.

Аббас родился в деревне Болус-Кепенекчи в Грузии. Его отца Абдуллу Ага арестовали под надуманным предлогом как «врага народа», поскольку ему принадлежало село Кепенекчи. Вскоре Абдуллу Ага отправили в ссылку, где он и умер. Своего старшего сына, по традиции, выдающийся переводчик украинской литературы назвал в честь отца.

Аббас Абдулла в 1958—1959 годах работал учителем в школе в родном селе. Заочно учился на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета (1958–1963). В 1964 году переехал на два года в Киев, где стажировался в отделе шевченковедения Института литературы Академии наук УССР. Изучал украинский язык, писал диссертацию, а затем приступил и к художественному переводу украинской литературы на азербайджанский язык. Он всем сердцем полюбил украинский народ, его культуру, и хотя дальнейшая жизнь Аббаса Абдуллы развивалась стремительно и он стал не только одним из величайших поэтов, переводчиков, литературоведов Азербайджана, но и влиятельным общественным, политическим деятелем, дипломатом, он также очень любил Украину, и представил азербайджанскому народу ее литературу, культуру на высокохудожественном уровне. Его перу принадлежат более 200 работ и несколько монографий об азербайджанско-украинских литературных связях (1840-1940). Он является автором нескольких сборников авторских стихов, в частности, «Отчий порог» (1970), «Черно-белый мир» (1980), «Лицом к рассвету» (1984), «Караван, идущий в вечность» (1987), в которые входили циклы «Украинские узоры» – стихи, посвященные украинской тематике.

Как переводчик и составитель он приложил значительные творческие усилия к созданию двух антологий украинской поэзии — «Знамя и солнце» (1978), «Мосты», а также сборника стихов Тараса Шевченко «Думы мои, думы мои», сборника украинской прозы «Золотая пшеница» (все – 1979). В его переводе вышли «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского, сборник «Русалка» Леси Украинки, «Жажда» Максыма Рыльского, «Протуберанцы сердца» и «Стихи и поэмы» Ивана Драча. На украинский язык отдельные произведения Аббаса Абдуллы перевели Мыкола Мирошныченко, Павло Мовчан, Дмытро Павлычко, Петро Перебыйнис и другие.

За высокохудожественные переводы украинской литературы на азербайджанский язык Аббас Абдулла стал лауреатом Литературной премии им. М. Т. Рыльского в 1984 году (самая высокая государственная награда Украины, которую вручают переводчикам).

"Переводческое и поэтическое наследие Аббаса Абдуллы нуждается в актуализации, систематизации и переосмыслении. Аббас Абдулла, Мыкола Мирошныченко, Валерий Марченко и другие выдающиеся личности украинско-азербайджанского литературного процесса были не только теми, кто развивал диалог между нашими народами, но и теми, кто утверждал ценности этого диалога, традиции литературного процесса между нашими странами. А это, прежде всего, быть патриотами как Украины, так и Азербайджана; на высоком уровне овладеть оригинальным языком перевода; постоянно углублять знания по культуре, литературе; внимательно исследовать историю, менталитет народа; только после усвоения этих важных составляющих приступить к ответственному делу по переводу", - отметила в статье Марышка Гончарук.