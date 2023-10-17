В Баку состоялась премьера фильма "Учитель географии", посвященного пропавшим без вести в Карабахской войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus состоялась премьера короткометражного художественного-документального фильма "Учитель географии" (Coğrafiya müəllimi), посвященного пропавшим без вести в Карабахской войне, сообщает Trend Life. Проект реализован ОО "Поддержка пропаганды национальных ценностей – Obyektiv" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

В мероприятии приняли участие представители Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан, представители НПО и общественных организаций, творческий коллектив картины.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен тысячам граждан Азербайджана, пропавшим без вести в первой Карабахской войне. Проект представлен на азербайджанском языке с субтитрами на английском языке для показа и зарубежной аудитории.

В картине рассказывается трогательная история жизни жителя города Шуша, учителя географии Насира Багирова, который в году Первой Карабахской войны добровольно отправился на фронт, героически сражался, защищая родную землю от армянских агрессоров, пропав без вести во время оккупации Шуши в мае 1992 года. Интересно, что в фильме в роли главного героя снялся родной внук Насира Багирова, ученик 3 класса средней школы № 167, которого также зовут Насир Багиров. Эта школа названа в честь его пропавшего деда. Причем, повествование в фильме идет от имени ребенка – сына героя.

Автор сценария - заслуженный журналист Мубариз Аскеров, режиссер-постановщик-Хайям Абдуллазаде, оператор-постановщик – Ахмед Барасов, художник-постановщик – Вугар Гурбанов, композитор – Азер Гаджиаскерли. В ролях – Айсель Юсубова, Исмаил Керимов, Гюльдесте Гасымова, Эльшан Шакир, Айтен Гасымова и другие.

После общественного просмотра участники мероприятия поделились своими мыслями о работе над проектом, высказали мысли о происходящих событиях. От имени семьи Багировых была выражена признательность организаторам проекта.

Выступившие отметили, что Азербайджан проживает славные времена, когда под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены наши древние исторические земли от 30-летней армянской оккупации, восстановлены историческая справедливость, территориальная целостность и суверенитет государства. Весь азербайджанский народ с большой гордостью наблюдал за поднятием 15 октября Президентом Ильхамом Алиевым Государственного флага Азербайджана в Ханкенди, Агдере, Ходжавенд, Ходжалы и Аскеране. Три года назад мы испытали те же чувства, когда наш флаг был поднят в Шуше, Лачине, Агдаме, Кяльбаджаре и других городах.

Однако, к большому сожалению, до сих пор остается неизвестной судьба около четырех тысячи наших граждан, пропавших без вести в период первой Карабахской войны. Найденные массовые захоронения на освобожденных территориях страны свидетельствуют о чудовищных преступлениях армянских агрессоров. Агентство по государственной поддержке НПО продолжит работу по поддержке успешных проектов по поиску пропавших без вести. Агентство в качестве одного из основных направлений, объявленных на 2024 год конкурсов. отдаст приоритет инициативам, связанным с судьбой пропавших без вести, пленных и заложников, работе с их семьями, проектным предложениям по совместной защите прав и свобод данной категории лиц в различных странах мира.