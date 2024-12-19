Представители культуры и искусства Азербайджана ознакомились с галереей Боргезе в Риме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках встречи послов культуры Азербайджана, состоявшейся в столице Италии Риме, министр культуры Адиль Керимли и группа деятелей культуры и искусства посетили знаменитую галерею Боргезе, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Гостям была представлена информация об истории художественной галереи и представленных здесь образцах искусства. Галерея Боргезе (Galleria Borghese) - художественное собрание знатной итальянской семьи Боргезе, которое экспонируется в здании Виллы Пинчиана (Villa Pinciana), или "Малого дворца" (Palazzina), на территории парка виллы Боргезе в Риме. Галерея была построена в начале XVII века архитектором Фламинио Понцио и содержит коллекцию картин, скульптур и предметов старины. Начало коллекции было положено кардиналом Шипионе Каффарелли Боргезе, племянником папы Павла V. Здесь выставлены работы известных художников Джованни Лоренцо Бернини, Микеланджело Меризи да Караваджо, Рафаэля Санти, Тициана Вечеллио, Питера Пауля Рубенса, Аньоло Бронзино и других. Художественная галерея является государственным музеем Италии с 2014 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!