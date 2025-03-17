В Дом-музее Вагифа Мустафазаде прошел вечер памяти Маэстро (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичеришехер, в Дом-музее Вагифа Мустафазаде прошел вечер, приуроченный к 85-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 – 16.12.1979), сообщает Trend Life.

Директор Дома-музея и председатель Благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева, директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, народный артист Джаван Зейналлы, народная артистка Эльнара Дадашева, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, заслуженный работник культуры Рахиб Азери, заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмруд Дадашзаде, доктор философии в области искусствоведения, музыковед Нигяр Ахундова, педагог, публицист, музыковед Рая Аббасова, педагог, вокалист Гасим Халилов, и другие поделились добрыми воспоминаниями, говорили о творчестве, но главное – это бесспорна была душа Мастера, которая находила отражение в его потрясающих произведениях. Были показаны фото и видеокадры из жизни Вагифа Мустафазаде, исполнены вечные произведения Маэстро.

Утром близкие и родные, представители культуры по главе с заместителем министра культуры, народным артистом Мурадом Гусейновым посетили могилу Вагифа Мустафазаде, почтили память, возложили цветы.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Он прожил короткую, всего 39 лет, но яркую и содержательную жизнь. Был лауреатом джазовых фестивалей в Монако, Грузии, Эстонии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, музыкальным руководителем грузинского ансамбля "Ореро", основателем "Кавказ" при Грузинской государственной филармонии и вокального квартета "Лейли" и ВИА "Севиль" при Государственном радио Азербайджана, коллектива "Мугам", успешно гастролировал по городам СССР и странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста", завоевав любовь миллионов своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразным гармоническим языком музыки. Композитор написал больше 1300 произведений, среди которых были также симфоническая и камерная музыка, фортепианные пьесы. Мастер, синтезировав джазовую музыку с азербайджанским мугамом, имеющим глубокие корни, создал уникальные произведения, вошедшие в сокровищницу мировых музыкальных жемчужин. Автор множества джазовых композиций и обработок, Мустафазаде писал также симфоническую и камерную музыку. Скончался от сердечного приступа в Ташкенте 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор). Его имя входит во Всемирную энциклопедию джаза.

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