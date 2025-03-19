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По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)

Социум Материалы 19 марта 2025 18:14 (UTC +04:00)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
Фото: Фонд Nargis

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 15 марта по инициативе Фонда Nargis в Баку вновь открылась благотворительная ярмарка “Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə”, символизирующая приход весны и создающая атмосферу любимого праздника - Новруза. Эта ярмарка проводится с 2019 года и не только наполняет центр города праздничным настроением, но и становится источником надежды для семей, нуждающихся в помощи, сообщили Trend Life в пресс-службе Nargis. Все средства, собранные за счёт финансовой поддержки спонсоров и аренды домиков на ярмарке, направляются на оплату лечения и операций для детей, страдающих различными заболеваниями.

Благотворительная ярмарка "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" будет работать с 15 марта по 15 апреля ежедневно с 11:00 до 23:00.

Официальными партнёрами мероприятия являются: Исполнительная власть города Баку, ОАО "Азеришыг", Бакинская служба благоустройства, Азербайджанское государственное рекламное агентство, ОАО "Азербайджанские авиалинии", Strafor Kəsim и E Point”.

Проведение ярмарки стало возможным благодаря неоценимой поддержке спонсоров: PAŞA Holding, Azercell, Coca-Cola, Baku Steel Company, Azergold, Yango, Lays, CityNet, Corndogs, Magnolia by Chocolatier и Eat me Kumpir.

На ярмарке представлены 36 больших и 20 маленьких домиков, 3 двухэтажных ресторана, профессионально оформленные декоративные конструкции, посвящённые празднику Новруз, небольшие киоски, игровые зоны и фотозоны.

Как и каждый год, среди особых гостей ярмарки будут дети из интернатов, детских домов, приютов и социальных учреждений.

Гости ярмарки смогут по доступным ценам попробовать сладости и блюда национальной и мировой кухни, приобрести эксклюзивные сувениры и подарки, поиграть в увлекательные игры, сделать памятные фотографии и, самое главное, вместе разделить радость и атмосферу праздника Новруз.

Дорогие жители и гости Баку! Мы ждём вас на благотворительной ярмарке "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə"! Давайте вместе встретим весну!

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По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
По инициативе Фонда Nargis состоялось открытие ярмарки "Torpaq Əlimdə, Bahar Ürəyimdə" 2025 (ФОТО)
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