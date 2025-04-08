Какой азербайджанский вуз станет победителем в битве умов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку и регионах страны проходит чемпионат на Кубок Азербайджана среди студентов по игре "Что? Где? Когда?", организованный Клубом интеллектуальной молодежи "Хазар" и Свободным профсоюзом работников образования при поддержке министерства молодежи и спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе оргкомитета.

В проекте продолжают участвовать высшие учебные заведения, представляющие 10 регионов страны и столицу Баку. 227 команд из 25 университетов уже продемонстрировали свои знания в первом отборочном раунде. Второй отборочный тур состоится 12 апреля, а третий — 3 мая. Проведение финала игры запланировано в Ханкенди.

Основной целью проекта является привлечение студентов и молодежи, обучающихся в Баку и регионах, к интеллектуальному движению, повышение их знаний об азербайджанском языке и литературе, истории, традициях, национально-духовных ценностях, искусстве, музыке, кино и географии, а также содействие процессу просвещения и расширение географии интеллектуального движения.

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