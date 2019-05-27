Месут Озиль и "Арсенал" провели первую тренировку в Баку (ФОТО)

27 мая 2019 00:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Футболисты английского "Арсенала" провели тренировку на стадионе Bakcell Arena, сообщает Trend Life со ссылкой на Azerisport.com.

Перед тренировкой болельщики скандировали имя ведущего игрока “Арсенала”, турка по национальности Месута Озиля. Ранее в своем официальном аккаунте Twitter он обратился к болельщикам на азербайджанском языке: "Мои азербайджанские братья! Мы это сделали - попали в финал! До встречи в Баку!".

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Вугар Иманов)

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