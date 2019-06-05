Конгресс ФИФА рассмотрит вопрос о переизбрании Инфантино на пост главы организации

Главным событием конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) станут выборы ее президента. Единственным кандидатом на пост является действующий глава организации Джанни Инфантино, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Конгресс ФИФА пройдет 5 июня в Париже. Выборы президента организации будут закрывать программу заседания. Совет ФИФА, который собрался во французской столице за два дня до конгресса, предложил провести выборы по упрощенной схеме. Если инициатива будет поддержана, то вместо бумажного голосования выбор сделают путем аккламации (упрощенного порядка принятия решения на основе реакции участников).

Так как Инфантино на предварительном этапе президентской кампании заручился поддержкой всех шести континентальных конфедераций, подобный сценарий является наиболее вероятным. Переизбрание оставит 49-летнего швейцарца на посту до 2023 года. Инфантино, который до этого работал в должности генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), был избран главой ФИФА в 2016 году. Единственным его конкурентом в борьбе за должность мог стать Мишель Платини, однако отстранение француза от футбола действует до осени нынешнего года, поэтому шанс побороться за президентское кресло он упустил.

Именно Платини являлся главным претендентом на должность главы ФИФА после крупнейшего в истории организации коррупционного скандала, который в 2015 году привел к отставке Йозефа Блаттера. Однако он стал жертвой начавшихся в ФИФА проверок, поскольку занимал там пост вице-президента. От футбола Платини был отстранен по причине подозрительного перевода ему на счет 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА в 2011 году. Изначально запрет был введен на восемь лет, позже ему удалось вдвое сократить этот срок.

Перед заседанием совета ФИФА вышло большое интервью Платини, в котором он раскритиковал своего бывшего коллегу по УЕФА. Платини обвинил действующего президента организации в лицемерии, заявив, что тот не по праву стоит во главе мирового футбола.

На конгрессе ФИФА также будет принят бюджет на 2020 год. В повестке заседания стоит и вопрос увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Однако ранее ФИФА уже объявила о том, что это предложение отклонено.

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