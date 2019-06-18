Футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону"

18 июня 2019 06:45 (UTC+04:00)

Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар может стать игроком испанской "Барселоны", за которую выступал ранее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

По информации источника, "Барселона" готова заплатить за переход 27-летнего футболиста €100 млн, включив в сделку защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Усмана Дембеле. Неймар перешел из испанского клуба в ПСЖ летом 2017 года за €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Он провел 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 голевых передач. В ПСЖ бразилец отыграл 58 встреч, записав себе в актив 51 гол и 29 передач.

В товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара, который прошел 6 июня (2:0), нападающий получил травму. Медицинское обследование выявило у него разрыв связок голеностопа. Из-за повреждения Неймар пропускает проходящий в эти дни в Бразилии Кубок Америки. За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей.

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