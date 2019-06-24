Два азербайджанских дзюдоиста прошли в полуфинал Увроигр "Минск 2019"

24 июня 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник, на четвертый день вторых Европейских Игр «Минск 2019» два азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал.

Как сообщает Trend, дзюдоистка Ирина Киндзерска (78+ кг) одержала победу над соперниками Ясмин Куэлбси (Германия, 1/8 финала) и Сарой Алдингтон (Великобритания, 1/4 финала. За выход в финал она будет бороться с белорусской участницей Мариной Слутской.

Также Ушанги Кокаури, в абсолютной весовой категории 100+, пробился в полуфинал, одолев в 1/4 финале нидерландского борца Роя Мейери. Соперником борца в полуфинале будет россиянин Инал Тасоев.

( Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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