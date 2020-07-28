Клопп сравнил знакомство с Фергюсоном и встречу с Папой Римским

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о первой встрече с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Goal.

Клопп выразил мнение, что Фергюсон не смог бы тренировать «Ливерпуль», однако он восхищается им. Стоит отметить, что тренер «Ливерпуля» накануне был признан тренером года по версии Ассоциации тренеров английских лиг (LMA).

«Помню, он был первым британским тренером, которого я встретил. Мы завтракали. Не уверен, все ли он помнит, но я помню все, потому что для меня этот момент был сродни встрече с Папой Римским. Я был в восторге», — заявил он.