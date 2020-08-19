ПСЖ разгромил "Лейпциг" и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Спорт 19 августа 2020 01:05 (UTC+04:00)
ПСЖ разгромил "Лейпциг" и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0 в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат (56). Французский клуб повторил рекорд испанского "Реала" по количеству матчей подряд с забитыми мячами в Лиге чемпионов (34). "Реал" установил это достижение в 2014 году.

ПСЖ вышел в финал турнира, где 23 августа сыграет с победителем пары "Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия). Парижане впервые в истории примут участие в финале Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов). Клуб один раз играл в финале еврокубка - в 1996 году ПСЖ обыграл венский "Рапид" со счетом 1:0 и завоевал Кубок обладателей кубков.

Из французских клубов победителем ведущего еврокубкового турнира становился только "Марсель" (1993). В общей сложности клубы чемпионата Франции шесть раз играли в финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов: "Реймс" (1956, 1959) "Сент-Этьен" (1976) Марсель" (1991, 1993) и "Монако" (2004). Один раз клубы из Франции и Германии встречались в финале - в 1976 году "Сент-Этьен" проиграл "Баварии" со счетом 0:1.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи.

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