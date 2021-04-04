Матч чемпионата Испании по футболу был приостановлен из-за расистских оскорблений

Испанский футбольный клуб "Валенсия" покинул поле в первом тайме гостевого матча 29-го тура чемпионата страны с "Кадисом" из-за расистских оскорблений в адрес игрока Муктара Диакаби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча была остановлена на 30-й минуте при счете 1:1. Диакаби отказался продолжить игру и покинул поле после того, как услышал оскорбление со стороны полузащитника "Кадиса" Хуана Калы. Позднее Диакаби поддержали его партнеры по команде и покинули поле.

Позднее "Валенсия" выступила с заявлением с своем Twitter. "Игрок, в адрес которого прозвучало расистское оскорбление, попросил товарищей по команде вернуться на поле для борьбы", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается второй тайм, Кала был заменен. "Валенсия" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 33 очка в 28 матчах. "Кадис" идет 15-м, набрав 29 очков после 28 встреч.