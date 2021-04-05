Чемпионат Испании по футболу: "Атлетико" проиграл "Севилье"

Футболисты мадридского "Атлетико" проиграли "Севилье" со счетом 0:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол на 70-й минуте встречи забил Маркос Акунья.

Мадридский клуб набрал 66 очков в 29 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства страны. "Севилья" идет четвертой, имея в активе 58 очков.

В следующем туре "Атлетико" 11 апреля в гостях сыграет с "Бетисом". "Севилья" днем позднее на выезде встретится с "Сельтой".