Чемпионат Италии по футболу: "Ювентус" обыграл "Наполи"

"Ювентус" на своем поле победил "Наполи" в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы у хозяев забили Криштиану Роналду (13-я минута) и Пауло Дибала (73). Аргентинский нападающий провел первый матч с 10 января 2021 года, он пропускал игры из-за травмы колена. В составе гостей с пенальти отличился Лоренсо Инсинье (90).

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 59 очков в 29 матчах, клуб уступает лидирующему "Интеру" 12 очков. В среду миланский клуб дома обыграл "Сассуоло" в перенесенном матче 28-го тура со счетом 2:1. "Наполи" с 56 очками располагается на пятой строчке.

В следующем, 30-м туре "Ювентус" дома 11 апреля встретится с "Дженоа", "Наполи" в тот же день на выезде сыграет против "Сампдории".