Бразильский пилот Кастроневес в 46 лет в четвертый раз выиграл гонку Indy 500

Спорт 31 мая 2021 03:03 (UTC+04:00)
Бразильский пилот Кастроневес в 46 лет в четвертый раз выиграл гонку Indy 500

Бразильский пилот команды Meyer Shank Racing Элио Кастроневес в 46 лет стал победителем гонки Indy 500, которая прошла в Индианаполисе (США, штат Индиана) в рамках этапа американской серии Indycar. Гонка прошла в 105-й раз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял испанец Алекс Палоу из команды Chip Ganassi Racing, третьим стал француз Симон Пажно (Team Penske).

Кастроневес впервые в сезоне принял участие в этапе серии IndyCar, он не участвует в соревнованиях на постоянной основе с 2018 года. Бразилец одержал победу в гонке Indy 500 в четвертый раз, ранее он выигрывал в 2001, 2002 и 2009 годах. Кастроневес выступает в IndyCar с 2001 года, он провел 272 гонки, в которых одержал 24 победы. Всего на подиум он поднимался 83 раза.

Гонку Indy 500 принято называть "500 миль Индианаполиса". Заезды проходят на одном из старейших автодромов США Indianapolis Motor Speedway, где трасса имеет форму овала и длина одного круга составляет 4 023 метра. Наряду с этапом "Формулы-1" в Монако и гонкой на выносливость "24 часа Ле-Мана", Indy 500 входит в "Тройную корону автоспорта". За всю историю соревнований выиграть все эти три гонки удалось только одному пилоту - англичанину Грэму Хиллу.

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