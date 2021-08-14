Чемпионат Англии по футболу: "Брентфорд" обыграл "Арсенал"
В первом матче чемпионата Англии по футболу "Брентфорд" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал", передает Trend.
Игра завершилась со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Серхио Каньос (22-я минута) и Кристиан Нёргор (73).
Во втором туре "Брентфорд" 21 августа на выезде сыграет с "Кристал Пэласом", "Арсенал" днем позднее примет "Челси".
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