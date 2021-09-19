"Челси" возглавил таблицу чемпионата Англии

"Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 3:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Тьяго Силва (49-я минута), Н'Голо Канте (57) и Антонио Рюдигер (90+2).

"Тоттенхэм" не может одержать победу на протяжении трех матчей. Ранее команда проиграла на выезде "Кристал Пэлас" (0:3) в премьер-лиге, в первом туре группового этапа Лиги конференций лондонцы сыграли в гостях вничью с французским "Ренном" (2:2).

В турнирной таблице "Челси" занимает первое место, набрав в пяти матчах 13 очков и опережая по дополнительным показателям "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" идет седьмым с девятью очками в активе.

В следующем туре "Челси" 25 сентября примет "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" на следующий день сыграет в гостях с "Арсеналом".