Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО)

Спорт 1 февраля 2022 13:55 (UTC+04:00)
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Двукратный чемпион мира по каратэ, обладатель 8-го дана, первый вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС полковник Физули Мусаев сегодня отмечает юбилей – 60 лет, сообщает Trend Life

Физули Мусаев родился 1 февраля 1962 года в Гяндже. В Азербайджане единоборства издавна пользовались особой популярностью, и Физули с детства тянуло на силовые виды спорта. В середине 60-х годов в разных городах СССР стали появляться группы людей, пытавшихся изучать новый вид единоборства - каратэ. Этот вид спорта "завезли" иностранные студенты, обучавшиеся в советских вузах, сотрудники зарубежных фирм, советские специалисты, работавшие и жившие за рубежом, овладевшие там основами каратэ. Были и такие группы, в которых пытались освоить каратэ по книгам, фильмам.

"Все мы воспитывались на фильмах Брюса Ли, Чака Норриса; я думаю, что если бы не было таких фильмов, не было бы столько поклонников каратэ. Или же тот же Шварценеггер. Если бы не было “Терминатора”, “Конана варвара”, не было бы столько поклонников бодибилдинга, любителей демонстрировать мощь мускулатуры".

Однако, этот вид спорта имел непростую судьбу, находился на полулегальном положении, неоднократно запрещался. Впервые это произошло в 1973 году, а затем в 1983 и 1988 годах. Многие спортсмены ушли "в подполье", открывали секции под другими названиями. Среди таких "подпольщиков" был и юный Физули, который после армии переехал из Гянджи в Баку, чтобы овладеть мастерством каратэ.

"Каратэ, несмотря ни на что, развивалось, и как грибы стали расти секции, которые привлекали в свои ряды спортсменов из других видов спорта. И Алексей Штурмин, и школа Тадеуша Касьянова были очень популярны в СССР, тогда больше было практики, а меньше теории и философии. Вот и новоявленные каратисты, больше обладая практикой, стали применять каратэ для демонстрации силы, устраивая какие-то подпольные встречи. В итоге пострадало общее движение каратэ, намного отбросив его развитие назад. У нас в Азербайджане каратэ в том самобытном виде сохранилось благодаря Алику Сеидову, Гамиду Мамедову, Азаду Кязимову, Владимиру Харитонову".

В столице он устроился работать на Завод имени Ленина, жил в общежитии. Его первым учителем стал Азад Керимов, который обучил Физули дзюдо, а затем каратэ. Через полгода Физули стал чемпионом Азербайджана, затем неоднократно становился победителем республиканских игр. В 1990 году стал чемпионом СССР по каратэ, мастером единоборств. В командном зачете стал чемпионом Европы и бронзовым призером мирового первенства в Японии в личном зачете.

Физули Мусаев стал одним из первых спортсменов независимого Азербайджана, который поднимал флаг страны на мировой арене. В 1992 году стал серебряным призером чемпионата Европы в Югославии. А в 1995 и 1997 годах - чемпионом мира в Мексике и Австралии.

На протяжении более десяти лет работал в органах полиции (выпускник Полицейской академии), боролся с преступностью, неоднократно рискуя жизнью. И здесь всегда на выручку приходили мастерское владение единоборствами, когда голыми руками разоружал опасных преступников. Также занимался таэквондо, и на протяжении более двадцати работает в федерации. Воспитал плеяду талантливых спортсменов, среди которых пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы по каратэ Рафаэль Агаев.

"Рафаэля, восьмилетнего мальчика, впервые привел на мои занятия его первый тренер из Сумгайыта. Я сразу почувствовал, что в нем есть потенциал, я увидел в нем будущего чемпиона. Из-за необходимости ежедневных тренировок и удаленности Сумгайыта от Баку взял Рафаэля к себе домой и растил вместе со своим сыном будущего самого популярного сегодня каратиста в мире. Как боец я нес ответственность только за себя, как тренер - за своих подопечных, а они всегда были перед глазами. Сегодня я горжусь не только своими спортивными достижениями, но и тем, что за собой веду целую плеяду своих учеников, спортсменов, многие из которых достигли даже большего результата, чем я сам ".

Кстати, в 2002 году была создана кампания "Белая лента" - крупнейшая в мире акция мужчин, нацеленная на прекращение мужского насилия над женщинами. И Физули Мусаев стал единственным азербайджанским спортсменом, который стал послом "Белой ленты".

"Несмотря на то, что я занимаюсь силовым видом спорта, и со стороны он может казаться многим агрессивным, и никто не мог бы сказать, что мы можем быть в душе такими добрыми и мягкими. Я всегда выступал против насилия, и не только над женщинами, но и насилия в целом. Многие ошибаются, думая, что каратэ - это только спорт. Это настоящее искусство с глубокой философией. Два года я был участником этой кампании, и за это время участвовал на многих встречах с женщинами разных возрастов, вел с ними беседы, проводил конференции".

В то же время Физули Мусаев личность очень разносторонняя, любит петь и обладает потрясающим голосом, дружит с музыкантами, художниками, писателями. Даже выпустил два музыкальных альбома. Больше всего его привлекает рок.

"Многие полагают, что спортсмен – это всего лишь образ физически развитого представителя человечества, неспособного к иным областям культуры. Но спорт является культурным наследием человечества, и здесь, естественно, физическое и духовное развитие, как я уже говорил, должны существовать в гармонии. В молодости, наравне со спортом, я занимался музыкой и довольно серьезно, чуть ли не на профессиональном уровне. Но любовь к каратэ перевесила чашу весов не в пользу музыки, хотя я до сих пор играю на гитаре и пою. Я одновременно люблю и классическую, и современную музыку. Мне нравятся Рахманинов, Чайковский, Моцарт, Бах, Узеир Гаджибейли, Тофиг Кулиев. Я исполняю и пишу песни, иногда исполняю для друзей, когда мы встречаемся. Люблю отдыхать на природе, слушать музыку, психологически разгружаясь от мирской суеты".

От имени АМИ Trend поздравляем Физули Мусаева с юбилеем и желаем дальнейших успехов!

(Автор: Вугар Иманов)

Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули Мусаев отмечает юбилей – от "подполья" до чемпиона мира и рокера (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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