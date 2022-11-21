ФИФА накажет участников ЧМ-2022 за капитанские повязки против дискриминации

Международная Федерация футбола (ФИФА) предупредила участников чемпионата мира — 2022 в Катаре о наказании за возможное ношение капитанских повязок One Love против дискриминации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Evening Standard.

По информации источника, сборные команды могут быть наказаны желтой карточкой до начала встречи, если пренебрегут этим предупреждением.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии сообщила, что капитан национальной команды Харри Кейн все равно будет носить повязку радужного цвета.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Англии будут преклонять колено перед матчами ЧМ в Катаре.

На групповом турнире английские футболисты сыграют с Ираном, США и Уэльсом.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».