"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Бешикташем" переход форварда Вегхорста

«Манчестер Юнайтед» достиг устной договоренности о переходе нападающего сборной Нидерландов по футболу Ваута Вегхорста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Матч, сообщает The Guardian.

Английский клуб выплатит турецкому «Бешикташу» три миллиона евро за досрочное прекращение арендного соглашения игрока, права на которому принадлежат английскому «Бернли».

«Бешикташ» даст окончательное согласие только в том случае, если найдет подходящую замену Вегхорсту. Ожидается, что вторую часть сезона 30‑летний футболист проведет в «МЮ».

Голландский форвард в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, забил девять мячей и сделал четыре результативных передачи.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» покинул нападающий Криштиану Роналду.