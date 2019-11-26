Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)

26 ноября 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музее каменной летописи прошел юбилейный 10-й сезон официальной недели моды страны Azerbaijan Fashion Week с участием дизайнеров из Азербайджана, Марокко, Алжира, Казахстана, Узбекистана, Грузии и России, сообщает Trend Life.

Показы на Неделях моды – это всегда очень яркое событие фэшн-индустрии, где все восхищаются невероятно красивыми коллекциями, красочными шоу, шикарными выходами моделей на подиум. Дефиле для гостя – это приятные несколько минут, которые пролетают так же быстро, как модели по подиуму. Но что происходит в эти мгновения за кулисами с дизайнером и его командой? Что остается за кадром и происходит в гримерках моделей? Какие тайны скрывает в себе закулисье модных показов?

При всем внешнем великолепии, это одно из самых сложных событий. За кулисами есть группа людей, работающих днем ​​и ночью, чтобы все прошло без проблем. Без преувеличения требуются месяцы подготовки и огромный объем работы, пик которой приходится на дни проведения показов. Строительство сцены, освещение, звук, инсталляции, видеопроекции, работы режиссера, стилистов, визажистов, парикмахеров, менеджеров, множества помощников…

Подготовка к показу – это очень ответственный процесс, во время которого нет ни времени, ни сил красоваться друг перед другом. Причем, у каждой модели есть особые правила подготовки к шоу. Следуя им, модели добиваются исключительной яркости кожи, чистого лица, плоского живота и идеального тела. Месяцы интенсивных занятий спортом и диет остались позади, и есть лишь пара дней на финальные штрихи, которые помогут моделям выглядеть сногсшибательно на подиуме.

А как во время показов модели меняют одежду? Как только уходишь с подиума, надо бежать обратно в гримерку, чтобы сделать соответствующий макияж и облачиться в наряд. Причем, в пятидюймовых каблуках, не менее! Да и здесь не так сладко. Отсутствие окон и свежего воздуха (ветер может сбить прическу) в сочетании с большим количеством людей, работающими фенами, запахами лаков для волос, жидкостью для снятия лака и т.д. являются настоящим испытанием. А мастера буквально валятся с ног, ведь надо срочно готовить моделей для очередного показа. Нужно работать быстро, чисто, последовательно и в команде. Бывает так, что в день показа дизайнеры еще дошивают какие-то вещи.

Подготовка к показу занимает колоссальное количество времени, сам же показ длится 10 минут. Но это стоит того! Ведь наступает самый радостный момент, когда шоу закончилось, за кулисами и в зале все аплодируют, поздравляют дизайнера и радуются завершению совместной работы!

Более подробно о показах Azerbaijan Fashion Week по ссылкам

Первый день - https://www.trend.az/life/style/3153267.html

Второй день - https://www.trend.az/life/style/3153411.html

Третий день - https://www.trend.az/life/style/3153975.html

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Адыль Юсифов)

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  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
  • Что же на самом деле происходило за черными шторками Азербайджанской Недели моды (ВИДЕО)
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