Победители конкурсов красоты проводят кастинг Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Rich Hotel Baku состоялся первый кастинг Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan 2020", сообщает Trend Life.

В состав жюри вошли главный организатор и учредитель конкурса Анеля Ордуханова, исполнительный директор Амиль Аббасов, главный координатор и хореограф конкурса Айла Маис, координатор и хореограф Хидаят Халилов, PR менеджер проекта Сахи Габильоглу, "Mister Azerbaijan 2019" Ниджат Алекберли, "Miss Azerbaijan 2019" Сямра Гусейнова и другие победители прошлых лет.

В конкурсе могут принять участие уверенные в себе юноши и девушки от 16 до 28 лет, обладающие хорошими внешними данными. Организаторы "Miss & Mister Azerbaijan 2020" уже объявили набор для участия в следующем кастинге. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Кастинг состоится в субботу, 30 ноября в клубе "The Lobby". Более подробную информацию можно получить в социальной сети İnstagram на официальной странице конкурса @missmisterazofficial.

Телефон для справок: +994 50 897 71 83.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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